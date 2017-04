Cambia proyecto de la nueva catedral de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

La Nueva Catedral de Tijuana se edificará en los terrenos de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Zona Río.



Así lo dio a conocer Francisco Moreno Barrón, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, quien presidirá la construcción del recinto eclesial.



Este anuncio se da después de que han pasado 40 años, en los que no se había concretado la edificación.



“Ha transcurrido mucho tiempo y es poco el avance de la obra… Se ha desechado el primer proyecto, el actual fue aprobado por unos pocos y sin dar la oportunidad de participación a otras personas o grupos de la iglesia y de la sociedad”, comentó Moreno Barrón.



Por ello, el proyecto de la Nueva Catedral de Tijuana será distinto al anterior, pues en éste serán incluidos 10 párrocos y un patronato pro-construcción, además vigilarán que el templo realmente parezca templo.



“Respetaré los trabajos ya realizados, es decir, aprovecharé lo que ya está construido”, dijo el arzobispo:



Para la edificación del recinto se lanzará una convocatoria el 16 de mayo de 2017. Respecto al costo de inversión del proyecto, dijo que después del concurso se tendrá un estimado.



“He escuchado la opinión profesional sobre el proyecto arquitectónico de la catedral y lo he analizado con la ayuda de peritos en liturgia, al tiempo que he solicitado una revisión cuidadosa y profesional del estado financiero contable de esta obra desde sus inicios”, expresó.