Ordenan aprehender a 'Luismi'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una juez con sede en Los Ángeles, California, giró una orden de aprehensión contra el cantante mexicano Luis Miguel por faltar a varias citas judiciales, por incumplimiento de contratos.



De acuerdo con Univisión, la juez federal, Virginia Philips, dictaminó que Luismi sea localizado y arrestado de inmediato al no acudir este lunes ante la corte en Estados Unidos por una demanda que interpuso su ex mánager, William Brockhaus.



La querella fue girada contra el interprete de “La Incondicional” por un adeudo de casi un millón de dólares y gastos adicionales.

Los abogados del artista solicitaron un recurso para aplazar la audiencia pero éste les fue negado.



Luis Miguel tendría que pagar el diez por ciento de sus ganancias a Brockhaus, quien, de acuerdo a sus abogados, ha invertido una suma de dinero para ubicar el domicilio del cantante para que le sean entregadas las notificaciones de la demanda.



El cantante enfrenta varias demandas, entre ellas una presentada por Alejandro Fernández, quien exige seis millones de dólares por incumplimiento de contrato de una gira conjunta que no se concretó y que se realizaría en 2016.