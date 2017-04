No alcanzan más de 12 mil preparatoria pública en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Si bien el “pico” de la burbuja generacional se encuentra dentro de la educación media superior, actualmente la capacidad en los planteles educativos públicos de Preparatoria será superada por la demanda de espacios.



Se espera para este periodo de inscripciones una demanda estimada de 55 mil 849 alumnos en Baja California, de los cuales, se derivan 27 mil 737 en Tijuana, 15 mil 969 en Mexicali, 8 mil 415 en Ensenada, mil 901 en Rosarito y mil 827 en Tecate.



Según la directora de Educación Media Superior del Sistema Educativo Estatal (SEE), Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez, la entidad tiene una capacidad de más de 43 mil espacios en las preparatorias públicas.



De esta manera, 12 mil 849 quedarán fuera de los planteles oficiales y requerirán alguna de las otras opciones. La entidad tiene 184 planteles públicos, de los cuales 65 corresponden al Municipio de Tijuana, 59 a Mexicali, 37 a Ensenada, 14 a Tecate y 9 a Rosarito.



BECAS Y OTRAS MODALIDADES



Como el año pasado, el SEE ofrecerá un programa de becas para estudiar en preparatorias privadas para aquellos alumnos que no ingresen en una de sus tres opciones.



De igual manera se ofrecen otras modalidades, como la “Prepa en Línea” y la Educación Media Superior a Distancia (Emsad) para los alumnos mayores de 21 años, entre otros, como los sistemas semiescolarizados.



INSCRIPCIONES



Desde ayer y hasta el 4 de mayo estarán instalados los módulos de atención ciudadana para recibir las dudas de los aspirantes y padres de familia.



Durante este periodo los jóvenes podrán accesar a la página www.educaciónbc. edu.mx y elegir sus tres posibles opciones de planteles de educación media superior públicos.



“Es muy importante que lo hagan con calma, que (los padres) estén con sus hijos, que vean la ubicación de los planteles”, recomendó Gutiérrez Gutiérrez. Explicó que puede ser que a los estudiantes les hablen de cualquiera de sus tres opciones para hacer el examen diagnóstico.



La directora de Educación Media Superior del SEE destacó que el sistema toma en cuenta ciertos parámetros para ubicar al joven en sus opciones. Por ejemplo, si requiere un centro tecnológico o general, la cercanía con su domicilio o que tenga hermanos en el plantel.



También, si el aspirante cuenta con una beca, el promedio y el resultado de la prueba diagnóstico, entre otros. Por eso, mencionó, es importante que los jóvenes sepan con exactitud cuáles serán sus opciones a elegir.



PROCESO



Para aquellos aspirantes a bachillerato que no han obtenido su folio o clave, pueden hacerlo en la página electrónica antes mencionada, en la sección donde buscan su calificación de Secundaria.



Será a partir del 26 de mayo cuando los jóvenes podrán verificar en qué planteles acudirán para realizar su examen diagnóstico.



Los módulos de atención funcionarán de lunes a viernes con horario de 8:00 a 15:00 horas y están ubicados en cada una de las delegaciones del SEE en cada Municipio.



Exceptuando Tijuana, el cual se instaló en el Centro de Formación Ciudadana (antes Centro de la Cultura de la Legalidad), ubicado en calle Perimetral número 7125, Tercera Etapa, entre bulevar Cochimíes y calle Paseo del Río, Zona Río. Para más información están disponibles las lí- neas educativas: 01 800 788 7322 ó el 559-88-33.