Disfrutan de más de 100 estilos de cerveza artesanal en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Con música en vivo y al menos 100 estilos de cerveza, alrededor de 6 mil 500 personas disfrutaron una edición más del Beer Fest.



Fueron cerca de 6 mil 500 personas las que degustaron las variantes de la cerveza artesanal, la mayoría de ellos provenientes del sur de California y ciudades como Baja California, Sonora, Jalisco y Ciudad de México.



El patio central del Centro Cívico y Cultural Riviera de Ensenada se llenó con la participación de 120 cerveceros de todo el país, con 100 estilos de cerveza divididas en 30 categorías y subcategorías.



Los asistentes no sólo disfrutaron de la bebida, sino del ambiente con los diferentes estilos de música con los tres escenarios, en los que se pudo escuchar cumbia y rock, principalmente.



Además de cerveza, en los puestos hubo variedad de alimentos y refrigieros, como pizza, alitas, hot dogs y palomitas, indpendientes a los espacios dedicados especialmente al área gastronómica.



Algunos de los visitantes mencionaron que no era la primera vez que asistían al evento, por lo que ya tenían su bebida favorita, aunque degustarían otras más para conocer.



Tal es el caso de Fernando Rincón, quien visitó el festival desde la Ciudad de México y señaló que era la segunda vez que acudía.



“Soy muy fan de todo lo que hace Silenus, Fauna, Aguamala e Insurgente”, dijo.



Por otro lado, Pilar Valdez, también procedente de la Ciudad de México comentó que este año era la primera vez que asistía al Beer Fest.



“En realidad vengo porque somos muy fan de Fauna y Cardera”, reconoció.



En tanto, Lino Ángeles señaló que aunque es la primera vez que asiste al festival, ha tenido buenos comentarios de la calidad de los eventos que se realizan en Baja California.



“Quiero degustar todas las que pueda, sin excederme ni ponerme borracho, vengo a conocer la cultura cervecera”, resaltó.



Roberto Arista, un asistente de la ciudad dijo que cada año suele acudir al festival y por lo general toma al menos diez cervezas diferentes.



“Hay muchas locales que me gustan, las locales son las mejores para mí”, manifestó.



El viernes 17 de marzo se llevó a cabo la “Copa Cervecera del Pacífico 2017”, en la que participaron 300 cervezas que fueron calificadas por 40 jueces.