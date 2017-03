Ciudadanos demandarán a autoridades por falta de agua

ENSENADA, Baja California(GH)

Si en un tiempo estimado de quince días no hay avance en la entrega de 9 millones de metros cúbicos de agua para el municipio de Ensenada, los ciudadanos ya preparan una demanda.



Así lo informó Daniel Lozano Medrano, vocero de los manifestantes que se mantienen un plantón en las instalaciones de Gobierno del Estado.



Agregó que se le hizo un exhorto al regidor Orlando Toscano Montaño, coordinador de la Comisión del Agua, para que se haga un reclamo por el líquido que no se le ha entregado al municipio.



“Le dimos un periodo de quince días para que nos informe en qué va, si en este periodo no se hace niún trámite o reclamo, nosotros estamos preparando una demanda contra quien tenga la culpa de porqué no nos está llegando el agua”, declaró.



Lozano Medrano indicó que la demanda puede ser contra la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, por la omisión en la entrega del vital líquido.



De acuerdo con información de la CILA, dijo, desde 1974 se hizo un reparto de mil 850 mil millones de metros cúbicos de agua para los municipios de Baja California, donde a Ensenada se le destinaron 9 millones de litros cúbicos anuales.



Recordó que como grupo han estado en la búsqueda de estrategias legales que obligue a las instancias de gobierno a realizar su trabajo, principalmente para hacer llegar el gua que le corresponde a Ensenada.



“Porque es por derecho y legalidad que nos corresponde toda esa agua y no la han traído, en su lugar pretenden construir desaladoras y acueductos para empresas particulares, y a la población la tienen olvidada”, finalizó.