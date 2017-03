Arranca festival con sabor a México

SAN DIEGO, California(GH)

Al ritmo del mariachi y el sabor del tequila, se inauguró la edición 24 del Festival del Cine Latino de San Diego, en “Neiman Marcus” de Fashion Valley, el jueves por la tarde.



Como cada año, el Festival de Cine Latino reúne a algunas de las mayores estrellas del séptimo arte en español y en esta ocasión no fue la excepción.



En la ceremonia inaugural, el mariachi “Diamante” inició con las festividades, interpretando temas tradicionales como “Negrita de mis pesares”, “Se me olvidó otra vez”, “Guadalajara, Guadalajara” y “El Sinaloense”.



En el primer día de actividades, se presentaron las cintas “Un cuento de circo and a love song”, dirigida por Demián Bichir, “Ruta madre”, con interpretaciones de Héctor Jiménez y Angélica María, y “Vico C: La vida del filósofo”, que cuenta la historia del rapero “Vico C”.



“Un cuento de circo and a love song”, que es la cinta con la que se inauguró el festival, cuenta con las actuaciones de José Ángel Bichir, Bruno Bichir y Demián Bichir, así como de Eva Longoria.



“Es una historia de amor de un niño que crece en un circo; también retrata el proceso de un amor, es una carta de amor de Demián”, explicó José Ángel Bichir.



“Demián se siente muy contento de abrir el festival con su película; se unieron muchos actores en el proyecto como Eva Longoria, Ludwika Paleta, Araceli Ramírez y Julio Bracho”, dijo Bruno Bichir.



Añadió que la cinta es un pequeño cuento amoroso y que retrata las vivencias de Demián, por la experiencia que el actor tuvo al irse a Estados Unidos.



“Vico C: La vida del filosofo”, lleva a la pantalla grande la historia de uno de los pioneros del rap y hip hop en español.



El Festival del Cine Latino en San Diego se estará celebrando hasta el 26 de marzo en el cine de Fashion Valley, con diferentes proyecciones.



Sin apellidos

José Ángel está consciente que su apellido es uno de los más tradicionales en el ámbito cinematográfico en México, sin embargo, ha buscado hacerse de un nombre propio por su cuenta.



“Voy solo, por mi cuenta, aunque la gente no lo crea, la gente puede pensar lo que sea, pero yo voy solo, no hay palanca alguna, esta es la única película en la que hemos trabajado juntos y lo agradezco mucho, siempre voy a estar agradecido con Demián por esta hermosa película”.



Aseguró que una de las ventajas que tiene apellidarse Bichir es saber como desenvolverse en el medio.



“Lo que agradezco es todo este conocimiento que mamas de esta familia, como hacer las cosas, es lo que más valoro y eso lo que agradezco”.