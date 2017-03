Jornaleros de SQ toman carretera Transpeninsular

ENSENADA, Baja California(GH)

Por un lapso aproximado de seis horas, la carretera Transpeninsular fue cerrada al transito vehicular por manifestantes por una cantidad igual de poblados del Sur del municipio.



La Policía Federal indicó que distintos grupos de personas sobre la cinta asfáltica impidieron el tránsito de vehículos y camiones de manera parcial entre las 06:00 horas y el mediodía.



Durante este lapo de tiempo, señaló, los individuos permitieron el paso de automovilistas y camioneros por varios minutos, después bloqueaban de nueva cuenta la validad.



Algunos de los conductores, agregó, transitaron de manera accidentada por las brechas de tierra de los costados de la carpeta asfáltica.



Uno de los bloqueos ocasionó largas filas de vehículos hacia el Norte y al Sur que se extendieron alrededor de un kilómetro de largo en el poblado Díaz Ordaz, a la altura del kilómetro 140 de la Transpeninsular.



La carretera fue cerrada al tránsito vehicular a la altura de los poblados de San Telmo, Colonet, Díaz Ordaz, Vicente Guerrero, Santa Fe, y Lázaro Cárdenas.



En estos sitios los manifestantes colocaron sobre el pavimento piedras y llantas incendiadas para evitar que los automovilistas transitaran.



Al mediodía cuatro de estos bloqueos fueron retirados y las personas desalojaron la vía, mientras que el resto se movieron de manera paulatina durante la tarde.



Tardanza

José Antonio Sánchez, conductor, expresó para esta redacción que los manifestantes no se portaron agresivos, únicamente no permitieron el paso vehicular como una forma de expresar un posible descontento.



Mencionó que su trasladó a Colonet tardó más de lo acostumbrado por los bloqueos de la mañana, tras varios minutos logró pasar, y al regresar a este puerto también se duró más del tiempo acostumbrado.

Sin novedad.



Edgar Salgado Martínez, vocero de Seguridad Pública, dijo que las manifestaciones en los poblados del Sur de municipio se realizaron de manera pacífica, pues no se presentaron disturbios.



Admitió que en algunos sitios carreteros se incendiaron llantas para impedir el paso vehicular, pero no hubo otro tipo acción violenta.