Gobierno Municipal no apoyará con predio a migrantes haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

El 22 Ayuntamiento de Tijuana no apoyará con un terreno para la creación de la Villa Haitiana declaró el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



“No, primero estoy para apoyar a todos los ciudadanos tijuanenses”, respondió el Alcalde al ser cuestionado si los ayudaría debido a que el Cañón de los Alacranes donde están instalándose es una zona de alto riesgo.



Es responsabilidad del gobierno municipal advertir sobre el resigo que corren, dijo, al edificar viviendas en una zona irregular.



Agregó que están tratando de evitar una catástrofe en el lugar y el pastor Gustavo Banda Aceves que los está “pastoreando” tiene que saber la situación.



Respecto a los hogares existentes en la demarcación desde hace años indicó que la autoridad en su momento no hizo nada pero la presente administración solo esta tratando de prevenir accidentes.



Aseguró que no esta en contra de la obra como muchas organizaciones civiles han señalado.



Sobre la población haitiana indicó aquellos que han regularizado su situación migratoria ya pueden trabajar e ingresar al sector económico de la ciudad.



Pueden acudir al sector maquilador que solicita mano de obra y ellos ahí pueden trabajar “perfectamente”.



En otro tema, en relación al aumento del 10% que exigen el Sindicato de Burócratas sección Tijuana, expuso que al momento no tienen una petición formal entonces cuando se la hagan llegar la estará revisando.



“Vamos a ver primero como conservamos los trabajos porque no es una situación boyante en la que se encuentra el Ayuntamiento; hay que preveer conservar el empleo, eso es lo importante”, concluyó.