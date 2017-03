'Mi hijo dice que escucha voces'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO

“José” es un joven de 23 años de edad, soltero, actualmente no estudia ni trabaja, vive con ambos padres.



Acudió a consulta de primera vez en compañía de sus padres, los cuales comentaron que su hijo tenía varios años de comportarse muy extraño, los cambios habían comenzado poco a poco por lo que al principio no le tomaron importancia, pensaban que era parte de la edad, pero desde hace varios meses se dieron cuenta que hablaba solo y decía que los vecinos hablaban de él y que tenía miedo que le hicieran daño.



La madre comentó que al principio pensaban que estaba deprimido porque ya no quería salir con sus amigos, se la pasaba en su cuarto en la computadora, dejó de ir a la escuela aunque tenía muy buenas calificaciones, primero les dijo que había reprobado, pero recientemente les comentó que se sentía inseguro en la escuela y sentía que algo malo le podía pasar.



Duraba varios días sin bañarse ni cambiarse de ropa, casi no comía y empezó a tener muchos problemas para dormir, “se dormía muy tarde, no sabemos qué hacía, solo escuchábamos ruidos en su cuarto o la luz prendida hasta muy tarde”; pero lo que más les preocupó es que recientemente lo observaron que hablaba solo, “al principio decía que estaba pensando en voz alta, pero cada vez lo hacía con más frecuencia, y se empezó a molestar porque le preguntábamos que con quien hablaba, y se encerraba en el baño a hablar, también se reía solo o se quedaba viendo a algunos puntos de manera fija”.



También decía que había cámaras o sistema de audio en la casa para vigilarlo y la madre empezó a ver que las paredes estaban rasgadas con objetos, y un día que lo encontraron raspando una pared le dijo a la mamá que pensaba que ya sabía dónde estaban las cámaras pero nunca encontraron nada.



En otra ocasión estaban viendo la televisión y cuando pasó un comercial se puso muy alterado, y dijo que lo habían puesto para molestarlo y que ya estaban controlando todo en la casa.



Los padres sospecharon que estuviera consumiendo drogas, por lo que lo llevaron a hacer un antidoping, sin embargo salieron los resultados negativos.



Pensaban que ocupaba una terapia pero se les explicó que su hijo tenía una psicosis y que lo que inicialmente se necesitaba era iniciar tratamiento con medicamentos antipsicóticos.



ANÁLISIS DEL CASO

“José” fue diagnosticado con esquizofrenia; es un trastorno mental que afecta a un 1% de la población general.



Los primeros síntomas suelen aparecer en adolescentes o jóvenes y su evolución puede ser crónica y en algunos casos altamente incapacitante.



Las personas afectadas pueden presentar una grave distorsión en el pensamiento, la percepción de su entorno y las emociones, pierden el contacto con la realidad y experimentan alucinaciones (escuchan y/o sienten cosas que los otros no escuchan ni sienten).



También pueden tener otros síntomas, como los delirios (ideas extrañas no reales). Sus emociones se ven afectadas con pérdida de hábitos e interés, aislamiento social, depresión y/o irritabilidad.



No se conoce qué provoca la esquizofrenia, pero las investigaciones indican que tiene que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales, los cuales predisponen a desarrollar el trastorno.



El diagnóstico de esquizofrenia es clínico, en base a los síntomas que padece el paciente, además, se realizarán pruebas de laboratorio y/o complementarias para descartar otras enfermedades o el uso de sustancias ilegales.



El abordaje terapéutico es integral, es decir, se realiza de manera global, combinando diferentes tipos de tratamientos: el médico (con antipsicóticos) y las terapias psicosociales.



Uno de los principales objetivos del tratamiento es poder mejorar la calidad de vida de quien padece la esquizofrenia. La estabilización del trastorno permite a los pacientes desarrollar una vida autónoma pudiendo asumir responsabilidades familiares y laborales.



Es importante estar informado sobre el trastorno para poder detectar los primeros síntomas y acudir con un profesional de la salud mental. Una vez que se ha dado el diagnóstico se debe mantener el tratamiento médico prescrito y combinarlo con las terapias psicosociales indicadas por el especialista.



También deben procurar mantenerse en buen estado de salud (llevar una dieta equilibrada y ejercicio, descansar, evitar el uso de drogas, etc.) y en un entorno favorable y de apoyo.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana, se cuenta con médicos especialistas en psiquiatría, certificados para diagnosticar y tratar las enfermedades mentales como la esquizofrenia.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.