Sin aterrizar liberación de gasolinas

TIJUANA, Baja California(GH)

"En las mismas" se quedaron gasolineros del país luego del "Foro de liberación de gasolina y diésel a condiciones de mercado" realizado ayer en Tijuana.



Los empresarios del sector afirmaron que sus dudas no fueron resueltas por los expositores: Luis Herrera Fallas, director general de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y Lorena Rosas Martínez, directora general de Petrolíferos de la Secretaría de Energía (Sener).



"Todos pensábamos que con la intervención de ustedes se iban aclarar muchas dudas, se iban a aclarar muchas incertidumbres y que esta reunión iba a marcar la pauta para ver qué vamos hacer más adelante los gasolineros, pero nos quedamos peor que como cuando llegamos ayer aquí a Tijuana", manifestó el empresario sonorense Miguel Escárcega.



El foro fue organizado por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) de cara a la flexibilización del mercado de gasolina y diésel, que en Baja California y Sonora comienza este 30 de marzo.



"Sé que están en un proceso de adaptación, pero se me hace ingrato y una injusticia que esta famosa Reforma Energética, que supuestamente venía a generar un sin fin de beneficios, no solo para la gente involucrada en el tema energético, sino para toda la población, ha venido a traernos un alto costo y generarnos una infinidad de trabajos", señaló Gabriela Ledesma, empresaria de Ensenada.



La liberación del mercado permitirá que ya no sea Pemex el único proveedor de combustible en el país, y el precio por litro se determinará tomando en cuenta los costos de refinación, transporte y almacenamiento, el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio vigentes, así como la oferta y demanda del mercado.



"Es muy fácil tratar de tener buenas intenciones, pero yo nada más pregunto: cuando todos los mexicanos protestaron por el gasolinazo, ¿ustedes dieron la cara?, ustedes no dieron la cara, ustedes nada más nos imponen un trabajo burocrático", cuestionó Luis Caballero, empresario de la Ciudad de México.



"Dice que el precio que vamos a tener que poner es el costo, el flete, lo que queremos ganar, y los impuestos, señor, eso sobrepasa por mucho el tope máximo que ustedes le podrían", dijo Víctor Balderrama, gasolinero de Sonora.



"El gobierno se está equivocando y aquí no lleva garantía que dentro de 23 o 30, u 8 o 10 años que esta Reforma Energética va funciona, qué va a pasar, muchos de estos empresarios, ya no van a existir, y ustedes no consideraron esas fuentes de empleo y esas familias, y disculpe lo que le voy a decir, porque usted vive muy cómodamente con ese sueldo que tiene", sentenció.



Condiciones se van creando



Cada empresario va a decir cuánto quiere por su producto y el mercado va a decidir si a ese precio acepta comprárselo o no", explicó Luis Herrera Fallas, director general de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aseguró que, en conjunto con otras instancias, vigilarán que no se ofrezcan precios abusivos.



"Una de las cosas que buscaba la Reforma Energética es promover la inversión, abrir y liberalizar algunos sectores que estaban exclusivamente para Pemex, que el sector privado pueda entrar", indicó.



Ante las declaraciones de los gasolineros que aseguran que las condiciones no están dadas, dijo que "vamos creando las condiciones conforme vamos caminando. Si nos esperamos puede llegar un momento en que entremos tarde".