Renegociación del Tlcan es un asunto sensible en la frontera

TIJUANA, Baja California(GH)

A través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) cada minuto se intercambia un millón de dólares, declaró el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlo Bonfante Olache.



"Por lo tanto no podemos dejar de tener un flujo que nos permita tener la seguridad de que los empleos, la inversión, el turismo y las condiciones de temas binacionales vaya a tener una afectación", manifestó.

El funcionario estatal afirmó que la renegociación del Tlcan es una situación muy sensible para la frontera, y para Baja California en particular.

"Sé que Estados Unidos ha estado reclamando que ellos consideran que el tratado no les ha traído el beneficio que a México, pero lo que tiene que darse cuenta ellos es que gracias al tratado ellos también han disparado una serie de actividades económicas que les han redituado seguir siendo los líderes mundiales", dijo.

No sería conveniente, señaló, que México se retire del tratado que comparte con sus vecinos del Norte.

"Haríamos votos y participaríamos en lo que fuera necesario de nuestra parte por tratar de ser coadyuvantes en el convencimiento de que el tratado debe perdurar y que si bien algunos sectores tienen que ser revisados, el gran contenido del tratado como existe debe de seguir siendo la base de la negociación entre Estados Unidos, México y Canadá", añadió.