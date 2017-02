Falta terminar obra para instalar equipo comprado: SSPE

TIJUANA, Baja California(GH)

El equipo de comunicación adquirido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se encuentra en caja en espera de que concluyan los trabajos en las obras para las que es destinado, informó el encargado de despacho de la Subsecretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Leonel García Aceves.



En la Auditoria Superior de la Federación, se detalló que en octubre de 2016, la SSPE mantenía en cajas equipo de radiocomunicación, por un valor de 8 millones 800 mil pesos.



Sin embargo, García Aceves aclaró que los repetidores de radiocomunicación siguen guardados porque uno de estos se va a instalar en una obra que aún no está completa, por lo que se espera que se empiece a utilizar en mayo.



“En el caso específico tenemos un sitio que le denominamos Primo Tapia, en el cual hay una obra civil que va a servir para albergar uno de los repetidores; el motivo de la no instalación es que hay que esperar que se termine la obra, que implica caseta, la torre de radiocomunicación”.



Añadió que un segundo repetidor estará en uso a partir de la próxima semana en un sitio ubicado en Cerro Cantú.



“Respecto al otro repetidor, es un sitio que se va a instalar en Cerro Cantú; ese está programado para instalarse la semana que viene y ese ya estaba programado”.



Además del tiempo que se demora en los trabajos de construcción, agregó, se deben adecuar a la agenda de los especialistas en la instalación de los repetidores.



“Para llevar a cabo la instalación tienen que contemplarse varios factores, el personal especializado manda gente de la Ciudad de México para llevar a cabo la instalación y a veces tenemos que adecuarnos a los tiempos que ellos establecen”.



Lectores de repuesto

En el reporte de la ASF se informó que también se encontraron en cajas lectores biométricos, cuya inversión fue de 5 millones 223 mil 300 pesos.



García Aceves aseguró que actualmente solo se tienen 30 lectores en cajas y serán utilizados cuando se dañen los que están en uso en el C4, aproximadamente en 2018.



“Se pidieron en el 2015, calculamos un tiempo de vida de dos años, en 2016 no pedimos más; actualmente en el Estado tenemos 182 lectores de huella”.



El encargado de despacho de la Subsecretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública afirmó que la compra de todo equipo se realiza bajo planeación.



“Es planeado, no es algo que se compre equipo solo por comprarse, todo tiene una planeación, para prever situaciones que puedan darse, tenemos que contemplar la compra de equipo que pueda sustituirse”.