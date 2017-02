Vandalismo deja al SITT pérdidas por 1 mdp

TIJUANA, Baja California(GH)

A más de un millón de pesos ascienden los daños vandálicos ocasionados a las instalaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), informó el director general de la Ruta Troncal, Fausto Antonio Armenta Parra.



Dijo que aproximadamente 20% de las 47 estaciones han sido vandalizadas entre vidrios rotos, robo de muebles y sanitarios.



“Eso se va a ir eliminando conforme vayamos implementando el sistema, lo que pasa es que como no está implementado completamente da oportunidad para que se vandalicen las instalaciones”, dijo.



Respecto al carril confinado para el SITT señaló que este es una necesidad para su funcionalidad, lo que lo hace diferente de otra ruta de transporte público regular.



Agregó que se empezará a multar a los vehículos que lo usen en cuanto se termine el proyecto de señalización e instalen las señales restrictivas.



Con relación del tramo “Puerta México Centro Histórico”, indicó que será exclusivo para el sistema, porque dejarlo para el público en general podría complicarse en la demanda que se pudiera dar.



Rechaza irregularidades

El ex director del Sistema, Alonso López Sepúlveda, negó las acusaciones de que dentro del proyecto hubo tráfico de influencias para beneficiar a cierto sector transportista.



Dijo sentirse tranquilo ya que hasta el momento ninguna autoridad lo ha mandado a llamar para aclarar el tema, sin embargo aseguró que de recibir un citatorio está listo para responder cualquier acusación ante cualquier dependencia.



No pudo beneficiar a nadie, añadió, debido a que las licitaciones se hicieron conforme a las reglas del Banco Mundial a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE).