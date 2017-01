Continúan fallas en luminarias

ENSENADA, Baja California(GH)

Las constantes fallas de las nuevas luminarias en algunas partes de la ciudad se debe a fallas técnicas y al robo de cableado, sin embargo la empresa no ha cumplido, declaró el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna.



Cabe mencionar que la administración pasada otorgó el servicio de alumbrado público a la empresa Óptima Energía a través de una concesión de diez años, mediante la cual se renovaron 25 mil luminarias y la empresa está obligada a reparar y cambiar las luminarias que no estén funcionando.



No obstante, en diversas vialidades de la zona centro y en algunas colonias, se ha detectado que algunas lámparas no están funcionando o se prenden y apagan constantemente.



“Efectivamente la empresa no ha cumplido porque no están funcionando las lámparas, es cuestión de revisar bien el contrato”, indicó el Alcalde,



Por su parte, el Secretario General del Ayuntamiento, Iván Alonso Barbosa Ochoa, informó que está semana se reunirá el subdirector de Servicios Públicos con la empresa responsable para ver todas las anomalías que existen en el alumbrado.



“Independientemente de las fallas técnicas, también se han estado robando el cableado, hay mucho vandalismo y servicios públicos debe analizar en qué condiciones se entregaron las luminarias al cierre de la administración pasada y cuál es el estatus actual”, señaló.