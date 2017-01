Desaladora de San Quintín no tendrá redes

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el grave desabasto de agua que sufren los habitantes de San Quintín, el próximo mes iniciará la construcción de una desaladora, sin embargo, se requiere de 400 millones de pesos para construir las redes de distribución y aún no se cuenta con el recurso.



El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), Carlos Loyola Peterson, detalló que la desaladora tendrá una capacidad de 250 litros por segundo, misma que ya fue contratada y se espera que inicie su construcción el próximo mes.



El funcionario explicó que ya se habían concertado 400 millones de pesos para este año en una combinación de recursos, el 80% por parte del Gobierno federal y el resto del Estado, para así comenzar a construir parte del acueducto, redes de distribución y por lo menos siete tanques de almacenamiento.



De los 400 millones, dijo que aún no hay certidumbre de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vaya a aportar aunque sea 200 millones, debido a que los alcances de las obras de este año pueden reducirse a la mitad de lo planeado.



“Si no tenemos esa infraestructura cuando llegue la desaladora nos van a empezar a facturar el metro cúbico y nosotros lo vamos a tener que pagar aunque no tengamos la infraestructura para distribuirla”, advirtió.



Loyola Peterson señaló que la reducción en el programa de inversión de la Conagua para 2017 fue del 72% a nivel nacional.



“Hemos estado insistiendo en que se logre esta inversión pero vamos a tener que encontrar otra manera de financiar la construcción de esta infraestructura para poderla distribuir”, enfatizó.



El problema es grave

El director de la Cespe mencionó que de acuerdo a la Comisión Nacional de Población (Conapo), en la zona Sur hay 90 mil habitantes, una parte en San Quintín y otra en la colonia Vicente Guerrero y poblados aledaños.



“En la colonia Vicente Guerrero y sus poblados requerimos de un abastecimiento de 126 litros por segundo y nuestro abastecimiento actual es de 37 litros por segundo, tenemos un déficit del 70%, allá le damos agua a la gente cada tres o cuatro días, en San Quintín el déficit es de 67%, es una situación seria y dramática”, declaró.