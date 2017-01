Piden vigilancia para evitar alza de precios

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno debe vigilar que los productores no eleven los precios porque es donde inicia el aumento que impacta a la ciudadanía, declaró el presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Heriberto Villalobos Rentería.



“El productor se queda con estratosféricas cantidades de ganancia, de utilidad, hay productores a los que el mismo Gobierno apoya con recursos y que ya cuando llegan a la venta del pequeño comercio el margen de ganancia es mínimo”, explicó.



Hasta el momento, dijo, el panorama económico que ven es pesado por los diferentes aumentos que se registraron al inicio del año.



“Si el Gobierno responsablemente vigila que no haya esos excesos en los precios de origen, entonces no nos traerá gran perjuicio ni a nosotros ni a la sociedad que es el consumidor”, sostuvo.



Villalobos Rentería señaló que si las autoridades no vigilan se va a venir la escalada de precios porque los productos requieren del transporte para traerlos desde el interior del País.



“Estamos haciendo hasta lo imposible por mantenernos en los precios reales”, agregó.