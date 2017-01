Buscan tumbar incremento del predial

TIJUANA, Baja California(GH)

Manuel Francisco Rodríguez Monárrez, regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, señaló que el aumento de 39% al impuesto del predial iniciará el 1 de abril, por lo cual busca eliminarlo.



El impuesto es una de las tantas cosas de las cuales no se les tomó en cuenta, mencionó, ya que dicho incremento no fue hecho de manera consciente y perjudica a la ya de por sí dañada economía tijuanense.



“Vamos a seguir pidiendo que se abrogue la ley de ingresos, que se haga nuevamente una consideración a los aumentos del predial, que es lo más significativo. El aumento es real es de 39% y se aplica a partir del primero de abril”, señaló.



Aseguró también que por el momento existe una moratoria de tres meses, la cual ha permitido que los ciudadanos no paguen de más, sin embargo finalizado el trimestre el cobro se incrementará de manera significativa.



En ese sentido, se comprometió a buscar revertir la medida adoptada por el primer edil.



“Las claves catastrales ya fueron modificadas para el aumento de 39%. Hay un aumento y eso es lo que vamos a combatir los regidores de Encuentro Social en el Cabildo”, recalcó el regidor.



Aseguró que en la próxima sesión de Cabildo se retomará el tema, mismo que ha sido rechazado y votado en contra por los regidores panistas.



“El Alcalde tiene que ver lo que está pasando allá afuera, ahorita hablamos ‘Fuera Kiko’ y ‘Fuera Peña’, no queremos que un futuro las marchas digan ‘Fuera Patas’, ¿no?”, afirmó.