Congelarán salarios municipales

TIJUANA, Baja California(GH)

Recorte de personal, congelamiento de salarios y cancelación de viáticos personales son parte del Plan de Acción Inmediata (PAI) implementado en el Gobierno municipal, el cual fue presentado ayer por las autoridades municipales.



El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro anunció las medidas y dijo que los funcionarios de su administración no recibirán un incremento salarial.



“No va a haber aumentos a los salarios este año, en todos los niveles, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. No aguantan las finanzas de Tijuana que se incrementen los salarios a nadie”, recalcó.



El plan contempla cinco ejes temáticos, y contiene programas y proyectos basados en una Ciudad Segura, Sustentable, Incluyente, Competitiva, Eficiente y Democrática.



En lo que refiere a los recortes, detalló que se despedirá a 187 personas de distintos niveles, lo cual generará un ahorro de 20 millones de pesos.



También, no habrá aumento de sueldos en lo que resta del año y se cancelan partidas para viáticos, gasolina y celulares; de lo cual no se dio un estimado del ahorro, indicó.



Sobre esto último, se dijo que en próximas fechas se estarán dando las cifras exactas de los ahorros conseguidos a base de los recortes.



La basura

Sobre la temática de la basura, apuntó que se están gastando alrededor de 4 millones de pesos en la renta de unidades de recolección de basura, gasto que piensa revisar a conciencia para saber con exactitud cuánto cuesta el arrendamiento de cada unidad.



Los recortes realizados, añadió, son medidas de austeridad que tienen que tomar para poder sacar adelante todos los programas sociales, obras y planes a realizar durante este primer año de gestión.



En el eje de Ciudad Segura y derivado de diagnósticos elaborados por especialistas, apuntó, se considera la construcción de la Comandancia Regional de la Zona Este, reingeniería integral del sistema policial y el inicio del Proceso para la Acreditación de la Comisión para las Corporaciones que aplican la Ley (Calea).



Aseguró que en el tema de tránsito vial ya se encuentra en marcha un plan piloto de contraflujo en el área de Santa Fe, el cual se replicará en otros puntos estratégicos de la ciudad.