Marchas 'tumban' la Ley del Agua en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

El suministro y servicio de agua en Baja California corre riesgo con la abrogación de la Ley del Agua, advirtió el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien firmó la iniciativa para darle reversa.



Notablemente entristecido, Vega señaló que la ley era necesaria para mantener la estabilidad en el suministro de agua, por lo que traerá problemas a largo plazo en la región.



“La iniciativa que presenté y que de manera responsable fue aprobada por los legisladores, les informo, que he decidido ofrecer una iniciativa para abrogarla y por consiguiente dejar sin efecto legal su contenido”, exclamó.



El Gobernador detalló que la decisión se tomó por la lastimada situación económica y la solicitud de un amplio sector de la sociedad, haciendo referencia a las marchas que alcanzaron las 69 mil personase a nivel estatal.



La ley la justificó señalando que fue por la imperiosa necesidad de asegurar agua para los bajacalifornianos, ya que en los últimos años el precio del agua no ha sido actualizado, a pesar de los múltiples factores que han afectado la economía.



Tales como la devaluación de la moneda; aumento al IVA; el alza del precio de insumos y combustible; sumado la insuficiencia de recursos para financiar, mantener, sustituir redes de distribución de agua y drenaje que ya cumplieron con su vida útil.



“Desde que inicié mi campaña dije que la gente manda, a lo largo de estos tres años de gobierno, me he esforzado por ser congruente con los compromisos e ideales, esto no fue simplemente un lema de campaña”, compartió.



Recordó que en el año 2018 vencerá el acuerdo binacional con el Gobierno de Estados Unidos, mediante el cual se abastece parte de la entidad, teniendo como fuente el Río Colorado.



“Es un hecho que esta fuente ha ido en decremento, por lo que es de suma importancia tomar las medidas preventivas, además la posición que ha dado el gobierno estadounidense con el próximo presidente”, hizo referencia a Donald Trump.



Precisó que el agua es propiedad de la nación y en ningún momento quiso privatizar el vital líquido. Sin embargo insistió en manifestarles los riesgos que implica no tomar medidas oportunas para el tema.



Por esto agregó que en los próximos días convocará a técnicos, académicos, especialistas en la materia, con el propósito de crear un nuevo ordenamiento que permita hacer frente y resolver los retos en materia de agua.



Otras medidas



Tocó el tema de los ciudadanos preocupados por el reemplacamiento, por lo que decidió cancelarlo, para lograrlo incorporó un sistema de austeridad y ahorro en el gobierno.



Dijo que los funcionarios se “amarraron el cinturón”, reduciendo salarios, partidas de telefonía, energía eléctrica, viáticos, además de la no adquisición de vehículos nuevos con excepción de los cuerpos policíacos.



Este es el segundo posicionamiento del Jefe del Ejecutivo local, luego de las manifestaciones y bloqueos en los municipios de Baja California, la rueda de prensa se dio sin la oportunidad de hacer preguntas al mandatario.