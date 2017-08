Preocupa a Empresarios Extranjeros inseguridad en Tijuana : CCE

TIJUANA, Baja California(GH)

Personal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana se estará reuniendo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Kurt Honold Morales para saber a detalle sobre las inquietudes de inversionistas extranjeros por el tema de seguridad.



“En la Secretaría de Desarrollo Económico no nos han manifestado una situación de esa naturaleza o al menos de que adviertan no instalar una empresa o no generar mayor inversión en razón del tema de inseguridad”, declaró David Moreno Laveaga, titular de la dependencia.



El miércoles durante la revisión de resultados de la “Cruzada por la Seguridad”, Honold Morales declaró que empresarios extranjeros ya estaban empezando a preguntar sobre la situación de violencia que se vive en la ciudad.