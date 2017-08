AMPI enfrenta conflictos con institución bancaria por fideicomisos

ROSARITO, Baja California(GH)

Los problemas que enfrentan los contratantes extranjeros de fideicomisos con el banco HSBC impidieron ventas inmobiliarias que tan sólo en Rosarito llegaron a 30, en lo que va del año, pero el conflicto mayor es la incertidumbre que se genera en el inversionista, consideró Gustavo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en esta localidad.



Explicó que el banco decidió eliminar desde el año pasado, los contratos de fideicomisos, por lo que era imposible vender o comprar una propiedad que tuviera un contrato de este tipo con HSBC.



“De por sí, el extranjero tiene preocupación de comprar en las costas en México y si no puede vender es aún más preocupante”, expuso.



Torres Ramírez, detalló que duraron un año sin poder vender productos que tenían fideicomiso de ese banco, porque les negaban todo, hasta hace dos meses que se ofreció dar una alternativa que implica que el vendedor debe viajar a la matriz en la Ciudad de México junto con su notario, para llevar a cabo la transacción.



Pero en la última junta de AMPI, se habló con directivos del banco y de ahí el compromiso de la apertura para ayudarlos.



Si bien este banco no ofertará más fideicomisos, otros como Banorte retiraron el año pasado las restricciones que se tenían para entregar fideicomisos en propiedades establecidas a 500 metros del mar explicó, pues embargaron muchas propiedades en ésas condiciones y se abrieron a la oferta, aunque los procesos siguen siendo lentos.



Dijo que lo que resta es seguir pidiendo a los legisladores que modifiquen la ley para que se eliminen los fideicomisos, pues si bien no es una tendencia el que los bancos eliminen la expedición de fideicomisos, ello representaría un gran avance para dar certeza a los inversionistas.