Buscan prevenir enfermedades en niños

ENSENADA, Baja California(GH)

Enfermedades transmitidas por vector, respiratorias, diarreicas y la obesidad son padecimientos que pueden prevenirse en niños y adolescentes, indicó José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.



Señaló que el Programa de Atención de la Salud en la Infancia y Adolescencia (Pasia), consta de diferentes subprogramas relacionados con enfermedades prevenibles en menores de cinco años, en la infancia y en la adolescencia.



“Es importante considerar que le damos mucho auge a las enfermedades transmitidas por vector, porque son de gran impacto, pero no nos olvidemos de las enfermedades diarreícas y de las enfermedades respiratorias, que es parte fundamental del Pasia”, comentó.



García Rivera destacó que en una junta con autoridades federales en la que participaron las jurisdicciones de salud que conforman al Estado, se trataron temas relacionados a la nutrición, especialmente con la obesidad, ya que la región noroeste tienen problemas serios de obesidad.



Señaló que se debe comprometer tanto a la población como a los servidores públicos a realizar acciones que ayuden a abatir el problema de obesidad infantil que se tiene actualmente.



En el caso de las enfermedades diarreícas, resaltó que no han podido controlarse del todo, además de que existe la amenaza del cólera que puede ocasionar la muerte de muchas personas, por lo que debe armarse una estructura que prevenga las enfermedades de este tipo.



Destacó que Ensenada tiene una particularidad con las enfermedades respiratorias agudasm ya que mucha gente padece asma, pero muchas personas son fumadores.



“Ante esta situación, nosotros nos hemos dedicado a disminuir los riesgos, los que protencialmente puedan ser abatibles o disminuidos”, aseveró.



Por otro lado, concluyó diciendo que otro de los temas a los que se le está dando mayor importancia es el cáncer infantil, con la capacitación del personal que tiene contacto directo con el paciente para detectar signos y síntomas tempranos.



“Un cáncer desarrollado no tiene cura y cuesta mucho recurso; sin embargo, si lo detectamos a tiempo hay una gran posibilidad de evitar que esto se



desarrolle que esto se degenere y que el paciente pueda fallecer o tener un pronóstico sombrío”, finalizó.