Ex Alcalde critica sanción a ex secretario de gobierno

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí criticó la sanción administrativa a la que será acreedor el ex secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mejía López por parte de la Sindicatura Municipal.



“Le atribuyen una culpabilidad, le atribuyen una sanción administrativa solamente pero considero esto un error, Carlos Mejía es un hombre decente, experto en cuestiones jurídicas y no entiendo esa saña en contra del prestigio de una persona”, declaró.



Este jueves la síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, a través de un comunicado de prensa informó que la sanción administrativa consistente en amonestación pública, por incumplir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.



Fue encontrado responsable de omitir certificar, publicar y legalizar diversos acuerdos y el acta de Cabildo, de la sesión realizada el 29 de noviembre de 2016.