'Amarillos' sufre desbandada de socios

TIJUANA, Baja California(GH)

El asesor de taxis amarillos Juan Manuel Zavala Reyes anunció su salida del gremio junto con otros 180 permisionarios, por lo que esperan volver a dar el servicio en la garita.



En las instalaciones del Palacio Municipal, informó sobre su superación con el dirigente del grupo, Óscar Morales, al no estar de acuerdo con las acciones violentas que ha protagonizado.



Reveló que las unidades de la nueva agrupación, aún sin nombre, dejarán de ser amarillas para pasar a ser anaranjados con negro, situación que no tendrá un costo para ellos ya que el Ayuntamiento de Tijuana los está apoyando.



“Nos retiramos con un nuevo cambio de color, renunciando a los taxis amarillos, renunciando, que quede claro, yo renuncié, no me corrió”, declaró.



Aclaró que aunque se le consideraba el “brazo derecho” de Morales, las órdenes él nunca las determinó en referencia a las agresiones contra camiones turísticos, unidades Uber y turistas.