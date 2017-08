Multarán a empresa de transporte con 120 mil pesos

TIJUANA, Baja California(GH)

La empresa de transporte de personal Fetra podría perder su concesión, además serán multados hasta con 120 mil pesos luego que uno de sus camiones atropellara a tres personas, de las cuales dos fallecieron.



El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, informó que desde hace quince días la unidad, al no aprobar la revisión mecánica en la Dirección de Vialidad y Transporte, no podía brindar sus servicios.



La multa para la unidad del año 1999, que circulaba sin autorización, podría ser de 500 hasta mil 500 salarios mínimos.



“El camión estaba parado, se le botaron los cambios y se fue en reversa ocasionando la muerte de dos personas y una personal lesionada que se encontraban en un módulo en el límite de la vialidad”, dijo.



Agregó que al desacatar dichas órdenes iniciarán con un procedimiento administrativo, primero para iniciar la suspensión del servicio de sus 98 unidades o posiblemente la cancelación de la concesión.



En Tijuana existen cerca de 20 empresas dedicadas al transporte de personal, de las cuales, a siete les han suspendido entre cuatro y siete unidades a cada una, iniciando desde hace semanas con la revisión de los camiones.



“Se le informa a la empresa que no pueden circular por las condiciones en que se encuentran, si las siguen utilizando son remolcadas”, expresó.



Aseguró que la empresa tendrá que responder por los daños y perjuicios ocurridos a las personas ya que cuenta con su póliza de seguro vigente, inclusive aunque el camión responsable del accidente no tuviera seguro, obligarán a la compañía a cubrir los perjuicios.



Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado en la avenida Del Abeto esquina con avenida Volcán.



Hasta el momento han sido revisadas mecánicamente 17 mil 117 unidades, de las cuales 5 mil 154 son taxi de ruta, 2 mil 789 del masivo y mil 982 de personal.