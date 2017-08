Inseguridad pone en duda inversiones

TIJUANA, Baja California(GH)

La inseguridad que se registra en Tijuana está empezando a preocupar a los empresarios que quieren invertir en ella, situación que no se presentaba desde hace tiempo.



Kurt Honold, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), detalló que desde hace un año ha podido apreciar que hay más delincuentes en las calles y por ello se incrementaron los delitos.



Agregó también que hay jueces que por falta de criterio han dejado en libertad a los delincuentes.



El ex Alcalde de Tijuana participó ayer en las instalaciones de Cetys Universidad en una reunión de seguimiento para ver cómo se ha desarrollado la “Cruzada Estatal por la Seguridad”, grupo de trabajo que se hizo debido al alza en los delitos.



Honold Morales aseguró que por el momento las inversiones en Tijuana continúan, sin embargo, inversionistas han comenzado a preguntar por la inseguridad que hay en la Ciudad y eso significa que se han prendido las alarmas.



“Pero no habíamos sentido, o habíamos escuchado que inversionistas preguntan por la seguridad de cómo está, hasta recientemente, antes no nos lo preguntaban, ya están preguntando cuando vienen a investigar, a querer invertir, entonces ya hay un foco amarillo en ese aspecto”, dijo el presidente del CCE.



Destacó que por ello todas las instituciones de seguridad y justicia, las organizaciones civiles, así como la misma ciudadanía deben continuar trabajando para que la “Cruzada Estatal por la Seguridad” comience a dar frutos.



Sin embargo, Kurt Honold señaló que si con el pasar del tiempo se detecta que no hay resultados generados por la mesa de trabajo, entonces no la avalarán.



“Pero hoy nos sumamos, vamos a estar aquí presentes, participando y denunciando lo que creemos que no está trabajándose bien”, afirmó.



Por su parte Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, destacó que hasta el momento lo más importante es la voluntad de todos los funcionarios en colaborar.



Sin embargo, señaló que hasta el momento los resultados que busca la ciudadanía no han llegado, por ese motivo todos los involucrados en la “Cruzada Estatal por la Seguridad” deben seguir trabajando.