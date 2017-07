Recibe poca respuesta convocatoria a marcha contra la inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Poca respuesta tuvo la marcha contra la inseguridad convocada para ayer domingo por el Frente Cívico, Concientización y Responsabilidad Social.



La movilización estaba programada para arrancar a las 11:00 horas de la torre Agua Caliente rumbo al arco de la avenida Revolución, pero los asistentes fueron contados.

“Vengan diez personas, cinco personas, una persona, la idea es levantar la voz y expresar nuestra inconformidad”, manifestó el presidente de la asociación, Víctor Hernández.

Afirmó que mucha gente no exhibe su inconformidad por temor.

“Exigimos la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Sotomayor, parte de nuestra exigencia es que queremos que Tijuana sea una Tijuana segura, no le queremos dar un plazo mayor de tres meses”, declaró.

Lo importante, dijo, es que la ciudadanía se una para exigir a las autoridades un alto a la ola de violencia.

“Estamos muy inconformes porque ya no puede uno salir porque lo asaltan, vine con mucho entusiasmo para que se haga la marcha pero la gente no responde, son muy apáticas las personas”, platicó Guadalupe Escareño.

Por su parte, Héctor Bramasco afirmó que la autoridad permite el narcomenudeo.

“El propio presidente de la ciudad es culpable de todas las cosas de crímenes porque son las personas que dan permiso para que hagan todas esas porquerías”, agregó Mario Barranco.

Esta es la segunda marcha en lo que va del año convocada entre la ciudadanía para exigirles seguridad a las autoridades.