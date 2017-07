Importante combatir la obesidad

MEXICALI, Baja California(GH)

En Baja California siete de cada diez residentes tienen un grado de obesidad, reveló la Secretaría de Salud, reiterando que permanece activa una alerta para prevenir y combatir la enfermedad no contagiosa.



La directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), Elba Cornejo Arminio, precisó que el porcentaje de la población en Baja California con obesidad es del 70%, enfermedad relacionada a las principales causas de muerte.



En relación a la incidencia de sobrepeso y obesidad del año 2016, comentó que se detectaron 7 mil 770 casos de obesidad en Mexicali, 12 mil 668 en Tijuana, 1 mil 983 en Ensenada, 1 mil 118 en Vicente Guerrero.



Dando un total de diagnósticos nuevos de 23 mil 538 casos de obesidad, la directora reiteró que es importante manejar el tratamiento para esta enfermedad, ya que abre la puerta otras enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer.



“Debemos de educar a la población desde que son niños, sobretodo en este importante problema que es la obesidad infantil, la encuesta nacional manejó que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos”, precisó.



Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), los niños en edad preescolar tienen una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de un 26%, con dicho antecedente, iniciaron las estrategias para la nutrición integral.



Añadió que el programa de Sobrepeso y Obesidad es parte de una estrategia nacional, promovido por el Secretario de Salud a nivel federal, José Narro Robles, quien decretó la primera alerta por una enfermedad no infecciosa.



“Siempre habíamos tenido alertas por enfermedades como la influenza, el virus del Nilo, siempre eran de tipo infecciosas, el primero de noviembre del 2016, se hace la alerta por el sobrepeso, obesidad y diabetes”, contextualizó Cornejo.



“Estamos ubicados en la zona norte, la cual tiene la mayor prevalencia de obesidad infantil, de hecho como teníamos prevalencia tan alta, desde el 2013 iniciamos con la estrategia”, informó la doctora Cornejo.



Explicó que para la Secretaría de Salud no son nuevos los índices de sobrepeso, por lo que han acudido a las escuelas para certificarlas en el combate a la obesidad infantil, donde se ocupan por fomentar una alimentación sana y la actividad física.