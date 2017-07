Residentes piden no más cobros en caseta para llegar a sus casas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los residentes que viven en los fraccionamientos que se ubican a la orilla del la carretera escénica, entre Tijuana y Playas de Rosarito, pagan para poder llegar a sus casas y desde hace más de dos años ninguna autoridad ha querido atender su problema.



Así lo informó Mónica Jiménez, quien representa al movimiento No al Cobro en la Caseta de Playas de Tijuana, organización que representa alrededor de 10 mil personas que viven en los 18 fraccionamientos.



Señaló que desde hace dos años y medio se ha enfocado en buscar que alguna autoridad la escuche para iniciar el proceso en que los residentes de esas colonias no tengan que pagar al pasar por la caseta, ya sea para llegar o salir de sus casas.



Consideró que es injusto que tengan que pagar para ir a sus hogares, pues se está atentando en contra de su derecho legítimo al libre tránsito, establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.



Por tal motivo ella y los miembros de su asociación han realizado protestas en las casetas de cobro, en donde alzan las plumas para que los conductores pasen sin pagar, por lo que ha sido amedrentada por los funcionarios federales.



“No es que queramos hacer algo ilegal, es que no tenemos otra alternativa, hemos ido a México cinco veces, hemos ido al Ayuntamiento, hemos ido al Gobierno del Estado, en todas partes ha pasado lo mismo”, dijo Mónica Jiménez.



Destacó que de los 10 mil residentes, alrededor de mil han sido acreedores de un descuento para cruzar por la caseta de cobro, sin embargo, la intención de la asociación es que sea completamente gratis, como lo es en otras partes del País.



También destacó que han sido muchos los funcionarios que se les han acercado, cuando andan en campaña, y les prometen que cuando ganen se van a enfocar en apoyarlos, pero al ganar la elecciones se les olvida la promesa.



Agregó que el caso más reciente es el de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien les prometió que si ganaba la Alcaldía de Tijuana iba a gestionar para que si iniciara el diálogo con las autoridades federales, y hasta el momento no los ha recibido.