Venezolanos en TIJ rechazan las acciones de Nicolás Maduro

TIJUANA, Baja California(GH)

Más de 300 venezolanos que radican en Tijuana se reunieron para firmar un plebiscito en contra de las acciones que realiza el presidente de su país, Nicolás Maduro.



“Esto a nivel internacional tendrá un efecto muy grande para que se siga presionando al Gobierno”, destacó Frank Mijares, uno de los organizadores de la reunión.



“Esta acción es para que el gobierno de Nicolás Maduro se dé cuenta que no queremos la constituyente porque es un daño al pueblo. El país está sumergido en la pobreza, miseria. De ser el 15% de pobres aumentó a 85%”, comentó Frank Mijares.



Con esta acción los venezolanos exigen la libertad de sus presos políticos, elecciones libres y soberanas, principalmente.



“Queremos el apoyo de los militares para llevarnos a unas elecciones libres y soberanas, en donde a nosotros nos puedan respetar para que no caigamos en el conflicto de los miliares que están metidos en el narco-gobierno”, reiteró Frank Mijares.



Asimismo, explicó que Venezuela carece medicinas y alimentos, lo que a su vez ha provocado la muerte de niños, además de los profesionistas han abandonado su lugar de origen, debido a los altos niveles de pobreza, pues todo se cotiza en dólar.



“El salario mínimo no son ni 32 dólares, estamos hablando de que ganan menos de un dólar las familias para subsistir, cuando la canasta básica cuesta un millón 400 mil bolívares (alrededor de 2 mil 465 pesos mexicanos)”, expresó Frank Mijares.



Por ello, el organizador de la reunión y sus compatriotas no se explica cómo el Gobierno de Nicolás Maduro ha gastado tanto dinero en los enfrentamientos contra los civiles.



“Una bomba lacrimógena es de 42 dólares y el salario mínimo es de 28, con todo lo que han gastado, podrían arreglar al pueblo”, recriminó.



Y sobre la liberación de Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, que desde Tijuana se seguirá apoyando al movimiento pacífico que lidera para destituir al Gobierno de Nicolás Maduro.



Finalmente, en Baja California se estima que habitan entre mil y 2 mil 500 venezolanos, por lo que Frank Mijares que aún no sabe si incrementarán esas cifras.