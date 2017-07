Considera necesario contar con documentos

TIJUANA, Baja California(GH)

“En Tijuana me siento más ilegal que en Estados Unidos”, declaró Raúl Larios Yoshiyah, quien desde hace seis años no cuenta con la documentación para regular su estadía en la ciudad debido a que no ha podido realizar este trámite.



“Si yo voy para allá agarro mi documentación y todo lo que necesito, pero aquí en México es tan duro. Las leyes deben modificarse para poder agarrar un trabajo bueno o por si la Policía me llegara a ‘parar’ vea mi identificación”, comentó Larios Yoshiyah, quien vivió de manera legal en Estados Unidos, pero por haber cometido un delito fue expulsado.



Y agregó que sin la documentación personal ha perdido oportunidades de empleos formales y que esta situación lo ha obligado, al igual que a miles de migrantes, a salir a las calles a pedir dinero.

“Yo aquí he trabajado en lo que sea para sobrevivir, para comer.



Pero quiero un trabajo bueno donde me vayan a pagar bien”, pidió Raúl Larios Yoshiyah.



Por ello, pidió a las autoridades migratorias mexicanas que sea más ágil el proceso para regular el estatus migratorio en Tijuana.



“Yo pienso que debemos hacer algo para hacer esos trámites más rápidos para que alguien como yo agarre papeles para evitar andar pidiendo dinero en la calle o algo de comer”, reiteró Larios Yoshiyah.



Actualmente, este migrante de ascendencia mexicana-judía es uno de los beneficiados de la asociación civil Ángeles de la Frontera A.C., misma que le ha otorgado techo y comida.