Ciudadanos vigilarán licitación, dice Alcalde

TIJUANA, Baja California(GH)

La licitación nacional que se lanzará con el fin de contratar el servicio para solucionar el problema del alumbrado público en Tijuana será vigilada por un Comité del que formarán parte ciudadanos, para que todo se lleve a cabo con total transparencia y claridad, expresó el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Dicho Comité, aun cuando no es una obligación legal de hacerlo pero que fue aprobado por el Cabildo, estará integrado por un representante de la Coparmex, un representante del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, los coordinadores de cada uno de los partidos políticos e independiente en representación del Cabildo, además del secretario de Desarrollo Urbano Municipal, el tesorero, la oficial mayor, el consejero jurídico, el director de Servicios Públicos, y el Presidente Municipal.



Revisarán proceso

Gastélum Buenrostro destacó que las funciones de este comité en el que estarán presentes los dirigentes empresariales en su calidad de ciudadanos, tendrán la función de proponer al Comité Técnico las bases de licitación para el otorgamiento de la concesión del servicio de alumbrado público y estarán vigilantes de todo el proceso, con el fin de que no haya dudas de que todo se haga bien y con el único fin de beneficiar a la ciudad.



El alcalde Gastélum de forma categórica aseveró que el alumbrado público de Tijuana no se privatiza, ni tampoco se endeudará a la ciudad, por lo que se comprometió a que el pago a quien gane la licitación no representará ni un peso más de lo que se destine actualmente, que es de alrededor de 350 millones de pesos al año, y que por el contrario habrá ahorros y una mejor calidad en el servicio, con una garantía de cobertura del 95% de la ciudad y con infraestructura de alta tecnología.



El recurso para el pago del servicio a quien gane la licitación saldrá del mismo monto que actualmente pagan los ciudadanos a través del recibo de la CFE, y será esta paraestatal la que continúe cobrando el impuesto de alumbrado público.



“No se rentarán las luminarias, ni tampoco se comprarán lámparas, lo que se busca es contratar un servicio para iluminar la ciudad y que la empresa que gane se encargue del mantenimiento, de tal manera que no genere un gasto más para la ciudad”, sostuvo.



Sin afectar a personal

Es muy importante aclarar, dijo, que no se verá afectado el personal sindicalizado que trabaja en el área de alumbrado público y semaforización del Ayuntamiento, y ya se firmó un compromiso en ese sentido, por lo que ellos serán los encargados de supervisar el trabajo que realice la empresa concesionaria.



Gastélum Buenrostro aseveró que lo que se está planteando, y que fue aprobado por mayoría calificada del Cabildo, es la mejor opción para solucionar el problema del alumbrado público en la ciudad, que ya se ha convertido en un asunto de seguridad, y que ya lleva más de seis años sin poderse atender.



Recordó que el Ayuntamiento de hace seis años, intentó atender el problema mediante la renta del servicio y no se logró, luego en la pasada administración se compraron luminarias, y tampoco se pudo solucionar, pues lo que se necesita es una atención integral, debido a lo obsoleto e ineficiente de la actual infraestructura.



Si se estableciera el mecanismo para que el Municipio se encargue del tema de las luminarias, seguiría el problema, ya que no se cuentan con los recursos humanos ni económicos para hacerlo, y por ello desde el año 2010, se emitió por parte del Cabildo una “declaratoria de imposibilidad” para atender este problema con personal del Ayuntamiento, ya que sólo se cuenta con 160 trabajadores para atender cerca de 80 mil luminarias, de las cuales 30% están apagadas.



El Alcalde de Tijuana pidió a los tijuanenses que tengan la confianza de que la actual administración hará las cosas bien, y con total transparencia, pues la ciudad ya necesita y merece un servicio de alumbrado público de calidad, a la altura de todos los ciudadanos, por lo que invitó a no dejarse sorprender por quienes buscan engañar y mentir, pues el riesgo es que la ciudad continúe a oscuras por varios años más.



Aclaró también el primer edil que miente quien dice que el servicio se va a privatizar, ya que esta figura representaría que el Gobierno municipal cediera el control total y la administración del servicio y que se enajenara el patrimonio de los tijuanenses, sin embargo con la concesión el Gobierno no pierde el control del servicio prestado y el patrimonio permanece público.



Problema actual del sistema de alumbrado público:

• Luminarias apagadas (30%).

• Acumulación de reportes ciudadanos

• Se reparan y se vuelven a apagar

• Bajos niveles de iluminación

• Tiempo de respuesta tardío a los reportes

• Ciudadanía inconforme por años

• Insuficiencia presupuestal;

• Alto consumo de energía (la CFE cobra aunque estén apagadas las lámparas).

• Incremento de actos vandálicos (se ha convertido en un problema de seguridad).