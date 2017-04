Profeco suspende 17 negocios en Semana Santa

ENSENADA, Baja California(GH)

Mediante el Operativo Cuaresma 2017 que se llevó a cabo del 1 de marzo al 16 de abril, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) realizó 117 verificaciones en la Zona Costa, de las cuales 17 concluyeron con sellos de suspensión por alguna irregularidad.El delegado de la Profeco en Baja California, Julio Felipe García Muñoz, señaló que entre las irregularidades más recurrentes detectaron la no exhibición de precios al consumidor y la falta de calibración en básculas, principalmente en pescaderías, tiendas de abarrotes y estacionamientos.El funcionario comentó que esta semana intensificarán revisiones en el giro de bares y restaurantes de Ensenada para evitar malas prácticas comerciales.“Es importante que los precios que paga el consumidor estén a la vista siempre, que si pide una bebida, esté en el menú de bebidas a la vista en una pizarra, cuando un establecimiento cobra una bebida que no estaba en el menú, hace que tenga sanciones el establecimiento”, explicó.García Muñoz mencionó que han detectado que una bebida que no aparece en el menú en Tijuana cuesta alrededor de 250 pesos.“Hemos estado recibiendo quejas de algunos establecimientos en donde nos dicen que los tequilas no son tequilas, nosotros revisamos el etiquetado en las botellas, que cumplan con las normas y que no se hagan practicas comerciales que están prohibidas por la Cofepris y por nosotros”, afirmó.El delegado mencionó que el año pasado recibieron solamente 155 denuncias en la Zona Costa, de las cuales la mayoría tuvieron alguna repercusión a excepción de cuatro en las que no se encontró el motivo de la queja.Finalmente, exhortó a la población a que se tiene alguna denuncia la realicen al 01 800 46 88 722.