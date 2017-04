Tras 13 años, EU perdona a un ex militar

TIJUANA, Baja California(GH)

Después de más de 13 años de vivir como deportado en Tijuana, Héctor Barajas Varela, ex militar y paracaidista de Estados Unidos, logró obtener un perdón para regresar a vivir a Estados Unidos.



“Toda mi familia está en el otro lado. Se me hizo difícil estar en Tijuana, pero ya acepté que soy ciudadano mexicano, pero queremos regresar a Estados Unidos”, comentó.



Héctor Barajas Varela fue expulsado siendo parte del ejército del vecino país por protagonizar una riña en donde hubo denotaciones de armas de fuego.



“Cuando ingresas al ejército la ciudadanía no es automática. Yo le hago la recomendación a la gente que investigue, hagan los trámites. Y si ya salieron del ejército, que no te meta con la ley o con las personas”, aconsejó.



El también director del albergue Militares Deportados en Tijuana agradeció a los cientos de conocidos que ha hecho durante su estancia en esta ciudad fronteriza y ayer domingo encabezó una pequeña reunión en el Parque de La Amistad de Playas de Tijuana.



Ahí Héctor Barajas Varela, junto a un grupo de cristianos, abrazó simbólicamente a las personas que se encontraban del lado del muro fronterizo que da hacia Estados Unidos.



“Mis primeros planes que haré es visitar a mi hija de 11 años. Me gustaría educarme y trabajar en la construcción”, expresó.



Cabe señalar que el proceso de perdón fue logrado gracias al apoyo de Jerry Brown, gobernador de California.