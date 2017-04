Arzobispo pide a delincuentes que reflexionen

TIJUANA, Baja California(GH)

Francisco Moreno Barrón, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, envió un mensaje a los delincuentes que han sido protagonistas de los hechos violentos, especialmente de los sucedidos durante el fin de Semana Santa.



“Hago un llamado a estas personas que violentan a nuestra sociedad para que se den cuenta que están dañando a seres humanos semejantes a ellos. Quiero decirles que valen mucho, porque salieron de las manos de Dios, que no manchen sus manos y su corazón con hechos delictivos. La misericordia de Dios es muy grande y la sociedad da nuevas oportunidades”, expresó Moreno Barrón.



Por ello, destacó que la comunidad católica a través de las oraciones y otras acciones se enfoca en construir un entorno seguro para las familias.



Sin embargo, este trabajo no solo queda en quienes profesan la fe católica, pues también deben colaborar las autoridades correspondientes, agregó.



“Que también la autoridad asuma su responsabilidad. Esto parece ser repetitivo, pero que asuma su responsabilidad”, exigió el arzobispo de Tijuana.



Por el momento, Francisco Moreno Barrón pidió a la comunidad en general hacer un esfuerzo extra para alcanzar la paz, pero no quedarse callada ante los delitos.



“Es algo que tenemos que seguir denunciando, particularmente los hechos de violencia que se dan en primeramente los hogares y luego en las comunidades y, sobre todo, cuando llegan a ser trágicos”, finalizó el arzobispo de Tijuana.