Descartan segundo caso de Zika en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que se diera a conocer en medios regionales que se había detectado un segundo posible caso de zika en Ensenada, la Jurisdicción Sanitaria de Isesalud en el puerto negó que existiera dicho suceso.



José Antonio García Rivera, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Ensenada, dijo que en el municipio no se tiene ningún caso de zika activo, microcefalia o a alguna mujer embarazada con el padecimiento.



“Nosotros ya investigamos en nuestras unidades médicas y de particulares y no tenemos casos registrados del zika”, declaró.



El médico señaló que la situación fue notificada a la Secretaría de Salud, quienes investigan en las unidades de los demás municipios del estado y dijo que en caso de existir un caso, están en disposición de apoyar y manifestar el riesgo que se tiene por esta enfermedad.



“Estos casos sí se tienen que denunciar, se tienen que abrir para que la gente tome sus precauciones”, recalcó.



García Rivera agregó que se sigue trabajando con las tareas de prevención como la nebulización y la fumigación de los mosquitos aedes aegypti y anopheles, que transmiten dengue, zika y chikungunya, y paludismo, respectivamente.



Por otro lado, invitó a la población a evitar en los patios recipientes o llantas donde pueda estancarse el agua y tapar los tinacos para no ser promotres de los criaderos.



“Estamos en época de prevención y por tener la presencia del mosquito fomentamos el uso de playeras largas, la aplicación de repelentes de moscos, aplicación de mosquiteros y que no tener floreros con agua estancatada”, resaltó.



Este viernes se dio a conocer en medios estatales que se había detectado otro posible caso de Zika en una mujer embarazada, lo que de ser confirmado, ocasionaría problemas al bebé, como microcefalia.