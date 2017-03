Más niños vencen la leucemia

TIJUANA, Baja California(GH)

Gracias a que los nuevos tratamientos no son agresivos, como las radio o quimioterapias, más niños superan la leucemia. Éste fue el caso de “Andrea” y “Miguel”, quienes a su corta edad lograron vencer dos veces a la enfermedad.



La primera vez ambos tenían 3 años. La segunda, 10 años. A esa enfermedad hay que agregarle que los padres de estos niños no contaban en San Quintín con accesos de atención de salud.



Así lo compartió para el periódico FRONTERA Samuel Mosqueda, presidente de la Asociación Pro Niño Leucémico de Baja California A.C. (APNL), misma que cumplirá 34 años de apoyar a niños de escasos recursos.



“Nosotros hicimos un evento altruista en el cual tuvimos como meta juntar una tonelada de monedas para costear el tratamiento de los niños. Afortunadamente tuvimos buena respuesta”, expresó el presidente de APNL.



Así, “Andrea” y “Miguel” recibieron la pronta atención. Sin embargo, aquella tonelada de monedas no fue suficiente, pues cada tratamiento para APNL representó más 60 mil pesos.



“Nosotros pagamos el 90% de los tratamientos, cada uno dura 3 años. Conseguimos medicamentos, donaciones de sangre. Afortunadamente estos niños lograron salvarse y pudieron regresar a San Quintín”.



Por ello, Samuel Mosqueda pidió a la comunidad apoyar a la Asociación Pro Niño Leucémico de Baja California A.C., misma que ha tenido que limitar la atención a 10 niños debido a la falta de fondos económicos.



“Nosotros atendemos a la familias de escasos recursos, la mayoría de San Quintín, Ojos Negros y esas comunidades sólo tienen ingresos de lo que ganan de la siembra y es gente que en verdad lo necesita”.





Si alguien desea apoyar a APNL comunicarse al 664-219-36-37 o enviar un correo a samuel_mosqueda@hotmail.com