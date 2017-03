Estudian científicos posible terremoto

ENSENADA, Baja California(GH)

Investigadores del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese) y de la Universidad de San Diego, trabajan en conjunto en un estudio que analiza el peor escenario posible por un movimiento telúrico provocado por dos fallas.



El sismólogo Luis Mendoza Garcilazo explicó que la falla de Rosa Canyon inicia en la Frontera de México, entre Tijuana y Chula Vista y termina al Norte del Condado de San Diego, asimismo, existe la falla de Newport Inglewood que atraviesa Los Ángeles y podrían estar conectadas.



“Si estas dos fallas están conectadas, es decir si se mueve la Rose Canyon y mueve a la otra, la magnitud esperada sería de 7.4 en la escala Richter, lo relevante es que desde Los Ángeles a San Diego hay muchas personas e instalaciones en riesgo, es un llamado para hacer conciencia y no olvidar que estamos en zona de fallas que pueden ocasionar daños”, detalló.



El investigador comentó que el Cicese tiene 15 meses trabajando con San Diego en analizar los posibles escenarios que podrían desatar un movimiento de estas fallas.



“Estamos suponiendo que si solo se mueve la falla Rose Canyón, ya tenemos el escenario sísmico y estamos trabajando en el escenario de daños, esta falla parte de Encinitas y termina en Playas de Tijuana, por lo que estamos estimando el número de personas dañadas, edificios y costos económicos, este trabajo debe estar terminado a mediados del próximo año”, informó.



Mendoza Garcilazo explicó que si la falla Rose Canyon tuviera un movimiento de 6.9 grados, habría aceleraciones muy violentas que podrían afectar directamente a Tijuana.



“Hay que recordar que en Tijuana se vienen abajo los cerros sin terremotos, ahorita debe de haber fácil unos diez cerros activos y la autopista no se diga, las aceleraciones estimadas son para ponernos a trabajar, entre más personas haya preparadas mejor nos va a ir”, afirmó.



El científico comentó que ambas fallas registran actividad sísmica todo el tiempo, sin embargo un terremoto es algo impredecible.



“En el sismo del 2010, la falla que se movió estaba tranquila y no había tenido sismos diez años atrás, así que el hecho de que haya actividad o no es un indicativo, lo único que nos dice la actividad sísmica es que se esta liberando esfuerzo”, señaló.