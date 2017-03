Exigen imprimir mayor dureza al NSJP en Estado

TIJUANA, Baja California(GH)

Autoridades militares, de procuración de justicia y abogados coincidieron que deben realizarse reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), principalmente en delitos relacionados con portación de droga y armas de fuego.



Lo anterior porque desde que inició el nuevo sistema, en junio del año pasado, se han presentado más de 650 homicidios en la ciudad, principalmente relacionados con el “narcomenudeo”.



José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría del Estado, explicó que con la implementación del NSJP se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales.



En la Ley General de Salud no se ha legislado cuáles son las conductas que hay que agregar al Código Nacional para saber cuándo se amerita la prisión preventiva, apuntó.



En el sistema tradicional, añadió, el comercio de la droga era sancionado con prisión preventiva, pero actualmente ninguna conducta es grave o amerita prisión oficiosa.



Con relación a la Ley Federal de Armas de Fuego, también se le quitó la calificación de delito grave, por lo que en este momento una persona es detenida con armas, no importa el calibre, no entrará a prisión.



Detalló que estos delitos son los núcleos de los homicidios, y como las personas no están siendo detenidas regresan a las calles para enfrentarse con las personas que ya están vendiendo droga en su esquina.



El general Enrique Martínez, comandante de la Segunda Zona Militar, opinó que el aumento de homicidios no se debe totalmente a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia.



Sin embargo, indicó que algunos aspectos deben analizarse, como el caso de portación de arma de fuego.



“Por ejemplo, podemos tener una persona con un arma de fuego y todavía no tengo ni siquiera resultados si esa arma participó en algún homicidio, eso no es inmediato”, apuntó, “esta persona no tiene antecedentes, es primer delincuente, el arma de fuego sí tiene una sanción, pero no amerita la prisión, se le deja libre y probablemente más adelante resulte que tenía alguna responsabilidad”.



Jorge Armando Vásquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, señaló, con relación al delito de “narcomenudeo”, que hay ciertos beneficios que contempla la ley para llevar los procesos en libertad, pero no en todos los casos se dan.



El proceso oral penal tiene más derechos, antes se detenía arbitrariamente, y ahora el juez tiene más elementos para tomar una decisión, expresó.



Cuauhtémoc Rubio Espinoza, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, consideró que el problema no se resolverá en uno o dos años y que los cambios legales deben impulsarse desde el Congreso de la Unión.