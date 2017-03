Turistas dan bajas notas a transporte y seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

La percepción de seguridad y el servicio de transporte fueron los dos rubros peor calificados por turistas que llegan a Tijuana, de acuerdo a los resultados del Perfil de Visitante 2016 presentado por la Secretaría de Turismo del Estado (Secture).



Atractivos turísticos, accesos, hospedaje, relación calidad y precio del hospedaje, servicio de alimentos y bebidas, y percepción en general, fueron los otros aspectos que se evaluaron con "Bueno", "Regular" y "Malo".



"Hay alguna variables que salieron bastante bien evaluadas...Para una ciudad como Tijuana será un tema que tendremos que estar atendiendo, de cómo hacemos para que la percepción del visitante sea mucho más favorable", apuntó Ives Lelevier Ramos, subsecretario de Turismo en el Estado.



En la percepción de inseguridad 63.9% la calificaron como buena, 19.1% como regular y 17.1% como mala; mientras que el servicio de transporte público el 60.9% manifestó que es bueno, el 29% que es regular y el 10.1% que es malo.



En el resto de los temas evaluados ya mencionados, la calificación de “Malo” no superó el 6.5%.



"Aquí si vale la pena hacer la precisión, no estamos hablando nada más de seguridad por lo que tiene que ver a las policías y demás, porque hay muchos factores y muchas variables que le pueden generar a alguien la sensación de seguridad, desde que las banquetas estén en buenas condiciones, etcétera", agregó.



Sin embargo, subrayó que el estudio arroja que el 72% sí recomendaría Tijuana, el 65% se sintió satisfecho con su viaje y el 65.80% afirmó que hay buen servicio.



Con 7.46 millones de visitantes en 2016, el turismo en Tijuana genera una derrama económica de 39.6 mil millones de pesos, y emplea a 35 mil 33 personas.



La mayoría de los visitantes son jóvenes, de 26 a 35 años de edad representan el 41% de los turistas y de 36 a 45 años de edad el 20%.



"El visitante de origen nacional era muy muy poco, en términos porcentuales muy bajo, y ha venido creciendo. Creo que es un reflejo de la decisión que se tomó desde hace algunos años ya de apostarle más al mercado nacional", comentó el Subsecretario de Turismo.



Del 42% de los visitantes nacionales el 12.50% llegan a Tijuana desde alguna de las otras cuatros ciudades de Baja California.

Anteriormente casi el 75% de los visitantes eran excursionistas, dijo, y ahora el 58% son excursionistas, frente aun 42% de turistas, quienes sí pasan al menos una noche en la ciudad.



El 83.70% se hospeda en casa de familiares o amigos, el 14.60% hoteles, el 1% en moteles y el .7% en otros lugares.



"Esto no quiere decir que la demanda hotelera no haya crecido, nada más que por el gran volumen de visitantes que tenemos, difícilmente se podrían albergar todos en los hoteles", indicó.



El gasto promedio por día va desde los 644 hasta los 2 mil 29, dependiendo de la nacionalidad, el medio en el que llegaron y la actividad que realicen en la ciudad.



El 27% visitan Tijuana por su gastronomía, el 20% para hacer compras, el 10% para tener atención medica, el 10% por playa y sol, el 9% por entretenimiento nocturno, el 7% por negocios, el 3% por deportes, y el 14% restante por otros motivos no especificados.