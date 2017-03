50 años de Piratas del Caribe en Disney

TIJUANA, Baja California(GH)

Un perro sosteniendo la llave de una celda, tres hombres tras las rejas queriendo convencerlo de que se las dé, es una de las escenas más emblemáticas de la atracción Piratas del Caribe en Disneyland Resort, que este sábado 18 de marzo cumple 50 años de su apertura.



Concebido tres meses después de la muerte de su creador, Walt Disney, el paseo embarca a sus visitantes a un enfrentamiento en alta mar, donde la oscuridad, el temor y la aventura están al pie de cada segundo.



La narrativa y tecnología la ha colocado al frente de muchas atracciones para diferentes parques, tan sólo aquel 1967 contaba con 102 animatronics con audio que sorprendieron y siguen haciéndolo hasta la fecha.



Este festejo de medio siglo será por tiempo limitado, pero se unirá a la quinta entrega de la popular saga cinematográfica que verá la luz este próximo 26 de mayo, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.



Durante el recorrido, ubicado en la zona de Aventureland, sorprenderán precipitaciones por grutas entre catacumbas fantasmales de piratas caídos hasta llegar a la edad de oro de esas épocas.



Saqueos con bucaneros a ritmo de la popular canción "Yo Ho, Yo Ho (A Pirate’s Life for Me)" y una que otra aparición del Capitán Jack Sparrow, son parte de esta aventura de nueve minutos por las aguas turbias del siglo XVII.



Las festividades del 50 aniversario incluirán ofrendas especiales en comida, souvenirs de ediciones especiales, cantos al lado de bucaneros, música en vivo y mucho más.