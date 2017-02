Vecinos se previenen contra el Zika

ENSENADA, Baja California(GH)

Vecinos de la colonia Peñitas, donde se dio el primer caso de zika en la ciudad, aproximadamente dos semanas, han realizado varias acciones para prevenir que se den más casos de esta enfermedad.



De acuerdo con el testimonio de los habitantes de la zona, tras la confirmación primer caso, la Secretaría de Salud del estado (Isesalud) ha realizado brigadas de fumigación en la colonia.



Pedro, vecino del lugar y encargado de revisar que no haya estancamientos de agua, indicó que desde hace dos semanas las unidades de Salud les han brindado información de cómo evitar los criaderos de mosquitos dentro y fuera de casa.



“Yo soy el encargado de que no tiren llantas para que no se acumulen los criaderos de los mosquitos y estoy en las casas diciendo que procuren no tener almacenes de agua”, expresó.



La señora María, residente de la colonia, dijo que ha visto las brigadas de salud, quienes han estado fumigando la colonia.



“Mantener limpio alrededor de la casa y no tener nada de agua rezagada ni nada de eso”, agregó.



En cambio, la señora Marcela, también vecina del lugar, reconoció no estar enterada de que ya se dio un caso de zika, transmitido por el mosco Aedes Aegypti, en la zona.



Sin embargo, dijo que en casa se han prevenido gracias a la información que ven en televisión y que sí ha visto a las unidades de salud en la labor de fumigación en días anteriores.