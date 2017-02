Emiten autoridades advertencia a ciudadanía de Tecate sobre clima

(GH)

El XXII Ayuntamiento de Tecate a través de la Dirección de Bomberos y Protección Civil informa a la población de Tecate que de acuerdo a los diferentes modelos de pronóstico meteorológico se esperan lluvias para este viernes 17 y Sábado 18 de Febrero que podrán generar inundaciones y crecidas de arroyos; vientos fuertes con potencial de provocar daños serios al tendido eléctrico, arboles, anuncios espectaculares y otro tipo de estructuras en condiciones precarias de construcción para periodo de tiempo del próximo viernes en la tarde y hasta el sábado en la mañana, con algunos chubascos durante el día sábado y domingo, pero de menor impacto.



¿Qué afectaciones son posibles?



Por Vientos:



Se esperan vientos atípicos para nuestra región con ráfagas de hasta 100 kph desde las costas del Pacifico hasta las montañas de la sierra Juárez, y hasta más de 120 kph en San Pedro Mártir, empezando en la tarde del viernes y terminando el sábado en la madrugada, iniciando con Tijuana y Tecate, e ira avanzando hacia el sureste a medida que vaya pasando el frente frio, hasta alcanzar la parte sur del estado.



Estos vientos tienen el potencial de provocar daños serios a estructuras como anuncios espectaculares, tendido eléctrico y otros tipos de cables, postes, árboles y paredes y casas precarias o de deficiente construcción.



Por Lluvias:



Lluvias continúas durante la noche del viernes y madrugada del sábado, con acumulaciones de 25 a 50mm con celdas de chubascos fuertes, con potencial de general lo siguiente:



Encharcamientos importantes en zonas urbanas y carreteras, crecida de arroyos en cañones, calles canal y vados en las carreteras.



Erosión de taludes con flujos de lodo y desprendimiento y caída de piedras, especialmente a taludes orientados al sur y suroeste, tanto en zona urbana como en carreteras.



Debilitamiento de cimientos de viviendas, muros y bardas expuestas en laderas y cortes de cerro muy inclinados.



Inundaciones por avenidas rápidas de agua o anegación en viviendas asentadas en zonas como cañones o bajadas de agua con sistemas pluviales deficientes o carentes de ellos.



Nevadas:



De acuerdo al NWS en San Diego Ca. habrá nevadas por arriba de los 2000 msnm. Por lo que solo se esperan nevada en el parque nacional de San Pedro Mártir.



Recomendaciones y preparación en general:



Estar muy al tanto de objetos o estructuras que puedan ser dañadas y colapsar o ser lanzados por los fuertes vientos.



No cruzar arroyos crecidos, ni a pie ni en vehículo;

Abstenerse de cruzar o circular por zonas inundadas;

Extremar precauciones al manejar, ya sea en la ciudad o carretera;

Vehículos de grandes dimensiones deben extremar precauciones en zonas con vientos fuertes principalmente en Rumorosa.



Obedecer por completo todas las señales de tránsito, especialmente en carretera.



Estar al tanto de posible colapso de muros, paredes o taludes inestables, así como de flujos de lodo y caída de piedras en los patios de viviendas.



Si tiene planes de acudir a los Parques Nacionales o sierras del estado de campamento o visitar ranchos, ir verdaderamente preparados con todo lo necesario para enfrentar tormentas invernales con nevadas, lluvias y fuertes vientos, de lo contrario no viaje a dichos sitios, las condiciones serán muy peligrosas, posiblemente no haya paso a partir de la madrugada de mañana sábado.



Llamar al 911 solo en caso de que esté en peligro la vida de una o más personas.