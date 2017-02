SEE anuncia suspensión de clases en turno vespertino

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), informa a la comunidad en general la suspensión de clases y actividades docentes para el turno vespertino de este vienes 17 de febrero en educación básica y media superior de Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Ensenada (incluyendo San Quintín), debido a las lluvias y fuertes vientos pronosticados.



En lo que refiere al municipio de Mexicali, las clases se desarrollarán de manera normal.



Al respecto el Secretario de Educación y Bienestar Social, Mario Herrera Zárate indicó que dicha recomendación, emitida por la Dirección Estatal de Protección Civil, se origina en una primera instancia para salvaguardar la integridad de los menores, así como de la planta docente y administrativa de los centros escolares y facilitar los trabajos preventivos de las cuadrillas de elementos de policía, tránsito y emergencias.



El funcionario estatal recalcó que en este momento, según los pronósticos de la autoridad de protección civil, se busca salvaguardar a la ciudadanía de las fuertes ráfagas de viento que pudieran traer el potencial de provocar daños serios a estructuras como anuncios espectaculares, tendido eléctrico y otros tipos de cables, postes o árboles.



Para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC.



En Tijuana puede consultar a través de la línea telefónica (664) 633 5000, para mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climatológicas y la reanudación de clases.



Por último, Herrera Zárate informó que mediante la Línea Educativa los bajacalifornianos podrán compartir reportes relacionados con incidentes en centros escolares por encharcamiento en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones, cortos circuitos, estructuras metálicas inestables, etc.