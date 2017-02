Vientos podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora: PC

TIJUANA, Baja California(GH)

Los fuertes vientos que se registran en la ciudad pueden llegar hasta los 100 kilometros por hora lo que podría ocasionar la caída de árboles, postes de luz y espectaculares advirtió el director de Protección Civil en Baja California Antonio Rosquillas.



Aunque los pronósticos señalan que la tormenta estaría entrando de lleno a la ciudad alrededor de las 17:00 horas, los vientos ya están presentes, sin embargo hasta el momento no han registrado algún percance.



La dirección estará en estado de alerta durante todo el tiempo que dure la tormenta; recomendó a la población de no ser necesario no salir del hogar y estar pendiente de cualquier infraestructura que pudiera colapsar.