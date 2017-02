Migrantes protestan en SD suspendiendo sus actividades

SAN DIEGO, California(GH)

Como respuesta a la retórica nacional, se organizó un movimiento a través de las redes sociales llamado un día sin inmigrantes, en el que se pidió a los inmigrantes viviendo en Estados Unidos que no laboraran, no fueran a la escuela y que no gastaran en ningún comercio.



El movimiento se realizó este jueves a lo largo de Estados Unidos, y provocó el cierre de algunos negocios, incluyendo en el Condado de San Diego.



En la región solo se registraron pocos cierres en comparación con otras ciudades como Los Ángeles, Nueva York, y Washington.

Uno de los negocios cerrados este día fue el restaurante de comida mexicana llamado Las Alamilla’s ubicado en el centro de San Diego.



“Es difícil medir realmente el impacto económico que va a tener este llamado dentro de la sociedad, solo vamos a ver el impacto a través de los días, pero el llamado es más allá de no laborar o no ir a la escuela sino es un llamado de organizarse”, señaló Benjamín Prado, coordinador de programas del Comité de Amigos Americanos.



Uno de los comerciantes que participó en el llamado de un día sin inmigrantes, Luis Enrique Sandoval mencionó que decidió participar en el movimiento y cerrar su negocio Broadway’s Diner en Chula Vista a las 14:00 horas este jueves, en lugar de su cierre normal a las 19:00 horas.



“Vimos la unión que hay de latinos y estamos tratando de apoyarlos en lo que más se pueda, tal vez es solo un granito de arena pero hacemos lo que podemos, tratamos de que el apoyo lo escuchen otras personas y también nos apoyen porque la retórica nacional nos perjudica a todos los latinos que estamos luchando en Estados Unidos”, comentó Sandoval.



Prado mencionó que si todos los inmigrantes dejaran de laborar un día en Estados Unidos, se paralizarían los sectores de agricultura, de servicios, limpieza, y el sector turístico, y restaurantes.