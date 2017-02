Incrementa violencia en secundaria

TIJUANA, Baja California(GH)

El 60% de los casos de violencia entre alumnos de educación básica sucede en escuelas secundarias, según los resultados preliminares del Estudio sobre Convivencia y Violencia Escolar que el SEE y la UABC realizan.



Por tercera ocasión, indicó el investigador Juan Carlos Rodríguez Macías, se aplica a alumnos y docentes la evaluación de percepción del desarrollo de la violencia dentro del contexto escolar.



“Los primeros dos estudios, en 2015 y 2016, se enfocaron en los primeros niveles de educación básica, empezando por secundaria que era el más crítico en relación a la violencia dentro de la educación”, expresó.



De manera preliminar, apuntó, se ha identificado que las muestras de violencia entre los propios estudiantes registra un alto índice en los tres años de escuela secundaria, donde se requiere el refuerzo en los programas enfocados en su prevención.



Añadió que son en los niveles inferiores, preescolar y primaria, donde los menores manifiestan una menor familiarización con la violencia, que provoca que no identifiquen de inmediato cuando se encuentran en una situación de este tipo, siendo los maestros los que intervienen.



Durante este 2017 se llevará a cabo la tercera investigación de este tipo, aplicando los cuestionarios a estudiantes y docentes de nivel bachillerato, donde hasta el momento se han recabo cerca de 20 mil muestras.



Afecta influencia De redes sociales





Las comunidades escolares no son responsables de la violencia que surge a sus alrededores, expresó Mario Herrera Zárate, titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado.



Lo anterior en relación a los casos denunciados de planteles que se encuentran en zonas con altos índices delictivos, como lo son los ubicados en la Zona Norte de la ciudad, que mantiene a padres de familia preocupados por los recientes hechos violentos.



“Ni el Sistema Educativo ni los maestros son responsables o promotores de la violencia, en todo caso son los niños víctimas de todo hecho violento que se expone en Internet y en las redes sociales”, añadió.



Indicó que el SEE ha mantenido activo por dos años su programa preventivo, en el cual ha atendido e investigado cerca de 200 casos denunciados y que tiene una estrecha relación con la violencia, donde los principales involucrados son maestros y alumnos.



Detalló que dentro de estos expedientes se incluyen casos de violencia simple como represalias con palabras inadecuadas de parte de los maestros, hasta situaciones de acoso entre los propios alumnos.