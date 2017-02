Su escuela musical es la vida

TIJUANA, Baja California(GH)

Ella es de esas personas que compartieron su música en la calle, en los camiones, en las banquetas, su escenario fue por varios meses la línea peatonal a San Ysidro, desde entonces Alizze Bonrost invade los oídos con su Indie Pop.



“Tengo un poco más de un año, me lancé en enero del año pasado, soy cantautora, tengo 21 años y empecé a venderme como tal”, explicó.



Su historia empezó un poco antes, luego de participar en un concurso local de voces donde se hizo acreedora al segundo lugar y la promesa de un apoyo musical.



“Gané parte de los tres lugares, me llevé grabar en Cuernavaca, y desde entonces despertó en mí dedicarme a la música como algo de lleno, porque antes de, yo cantaba en la calle”, destacó.



Acompañada de su fiel amiga, su guitarra, Bonrost, también cantó en la calle por necesidad, al vivir sola y tener que pagar ella sus estudios, techo y comida, los resultados fueron mejores que un sueldo fijo, escaso para sus gastos.



Así empezaron sus días en la música, la inspiración comenzó a fluir y así con pluma, papel y los acordes de las cuerdas de su guitarra llegaron temas.

No ha sido fácil el camino, pero esto es lo que quiere para su vida, y también lo hace de la mano de sus influencias como Carla Morrison, Natalia Lafourcade y Mon Laferte.



“Mis canciones son de mi vida, experiencias propias y una que otra por cosas que les pasan a otras personas”, explicó, y así han nacido “Quiero”, “Ódiame”, “Su voz” y Creí”.