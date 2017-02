Conan pide 'asilo' en México

TIJUANA, Baja California(GH)

El conductor y comediante Conan O’Brien ya se encuentra en México para la grabación de su episodio “Hecho en México”, a su llegada al aeropuerto leyó una carta que compartió en su cuenta oficial de Facebook donde pide asilo político.“Si mi vista enoja a ciertas personas en mi gobierno es posible que no me dejen regresar, ¿alguien tiene un lugar donde pueda dormir para los próximos cuatro años?, espero conocer a la mayor cantidad e ciudadanos posibles y ¡Viva México!”, dijo.En esta misiva a la que dio lectura en una de las salas de la terminal aérea comentó que se sentía honrado de estar en el País, aun cuando hay una de las crisis diplomáticas más notorias entre el gobierno de Donald Trump y Enrique Peña Nieto “Yo sé que hemos tenido unos problemas entre México y los Estados Unidos, pero no se preocupen, yo voy a arreglar todo.“Durante mi visita quiero conocer su hermosa ciudad y sus ciudadanos increíbles y espero que los pueda entretener”, finalizó a su carta.Hace una semana O’Brien anunció que haría un programa especial en tierras aztecas, esto en respuesta a la tensión entre los gobiernos y solidaridad a la comunidad mexicana.La edición de Conan “Hecho en México” contará con la participación del actor Diego Luna y el ex presidente mexicano Vicente Fox.En su cuenta de Twitter pidió a sus seguidores que le ayuden a hacer preguntas a ambos invitados dejando en sus redes sus aportaciones.Conan O’Brien ha compartido en sus cuentas de redes sociales diversas fotografías en alusión a Donald Trump y su visita a tierras aztecas.