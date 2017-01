Usuarios denuncian aumento no autorizado de transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

A través de redes sociales usuarios del transporte público denuncian el aumento no autorizo en la tarifa oficial, principalmente por parte de las unidades de la empresa Altisa.



En uno de los videos se aprecia que el usuario le reclama al chófer de la unidad sobre el aumento, reiterándole la versión oficial de las autoridades de que el aumento no está autorizado.



Un segundo video muestra a una mujer abordado un camión de la misma empresa, con ruta a Villa del Campo, y discutiendo con el conductor, quien se niega a darle su boleto por no querer pagar la tarifa.



El chofer le pide descender del vehículo, negándose a brindarle el servicio si la mujer no paga la tarifa que le indica, que en esta ocasión son dos pesos más a la oficial.



El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, exhortó a los ciudadanos a denunciar los hechos ante la dirección de Vialidad y Tránsito o al mismo Ayuntamiento en redes sociales, proporcionando datos como el nombre de la ruta y el número de la unidad.